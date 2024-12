- Nisam opterećena time. Kad si s nekim ko ti odgovara, šta znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i deca. Samo je bitno naći nekoga ko je normalan, ko me razumije, ko me opušta, ko mi nije teret... Nekoga ko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla - kazala je pre dve godine za Gloriju.