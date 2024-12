Život na tri adrese

- Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini. Moralo je tu da bude i mesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumeva - kazao je Gagi Jovanović sa osmehom na licu, pa je Branka Pujić istakla da je ponosna na snalaženje u kuhinji.