"Teško je reći nekome da je go***, a teško je i čuti da si to ti. Na kraju sam odlučio da priznam da sam se ponašao kao go***", priznao je muzičar, koji je trezan već 34 godine. Rekao je da veruje kako se neka "viša sila" brinula o njemu tokom celog njegovog života. "Ne verujem baš previše u biblijskog Boga, ali imam vere. Smatram da je neka viša sila pazila na mene tokom celog života, izvukla me iz pakla droge, depresije, usamljenosti i dovela do treznosti. Ta sila je bila tu sve vreme, uveren sam. Samo je ja nisam priznavao", ispričala je muzička zvezda.