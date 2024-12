Glumac Nikola Pejaković je izvanredan umetnik koga život nije mazio. Još od detinjstva vodio je bitke koje su mu obeležile život . Naime, on je javno govorio o tome kako je rođen drugačiji zbog čega su mu se često rugala i druga deca.

"Da bih pričao o detinjstvu, morao bih da gazim baš intimnim stazama. To ne bih, jer mi se menja stav prema roditeljima, a pogotovo kada im se bliži kraj. U tom odrastanju je bilo puno ljubavi s njihove strane. Tokom odrastanja bilo je raznih stvari druge vrste. Rođen sam sa četiri prsta na levoj ruci, zapravo sam invalid, ta ruka mi je manja i uža . Tako da sam imao ekstra ljubav. Recimo i u tuči, vršnjaci nisu hteli da me "izuju iz cipela" jer im bilo žao. Te prednosti sam koristio - rekao je Pejaković u emisiji " Realna priča ".

"Ne znam ko je tačno za to zaslužan, ali recimo taj hendikep nisam toliko osetio. Nemam traume od toga. To sam rano rešio kao svoju prednost, a ne manu. Taj pristup njihov je bio kao da sam normalan, možda je to odradilo posao", rekao je Pejaković.