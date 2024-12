"Džozi me je pitao može li Titi da živi s nama, jer je ona najbliže što ima umesto majke. Kao samohranom roditelju potrebna vam je sva pomoć koju možete dobiti. To je privremena situacija. Nakon svega što je mališan prošao, zar da mu uskratim nešto? Zbog čega? Jer će neki stranci nešto pomisliti ili zaključiti na temelju nekog članka loše informisanog tabloida. Neću nikome da objašnjavam. Imati mladu ženu koja je njegova krv, njegova Titi, koja je spremna da stavi svoj život na čekanje i da žrtvuje stvari za boljitak vašeg deteta je važno. Dakle, kad dete stavite u krevet, ne morate uvek da budete sami sa svojim mislima i ne morate da budete tužni i danju i noću pitajući se kada će postati bolje. Barem imate nekoga sa sobom s kim možete da razgovarate ili samo sedite u tišini i biti tužni. Ne morate da se nosite s tim potpuno sami“, rekao je između ostalog u emotivnom videu Rajan.

Rajan i Naja venčali su se 2014. godine, a dva puta je glumica podnosila zahtev za razvod braka. Drugi put se to desilo nakon što je ona bila uhapšena i optužena da je izvršila nasilje u porodici nad svojim suprugom, zbog toga što ga je udarila u glavu. Rajan je povukao optužbe protiv nje. Naja je dan pre tragedije koja potresa Holivud objavila sliku sa sinom uz opis "Just the two of us" (Samo nas dvoje). I baš ove reči izazvale su jezivu teoriju. Poznati reper Eminem je 1997. godine objavio pesmu istoimenog naziva kao što je Najin opis fotografije.