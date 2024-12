Džej Zi je negirao sve optužbe, a njegov advokat Aleks Spajro uporno tvrdi da Džej i Didi nisu bliski prijatelji, nego samo saradnici.

Slušaj vest

Reper Džej Zi, pravog imena Šon Karter, nedavno je optužen za silovanje 13-godišnje devojčice zajedno s ozloglašenim Šonom Didijem Kombsom. Incident se dogodio, kako žrtva tvrdi, 2000. godine nakon dodele nagrada MTV Video Music Awards.

Džej Zi je negirao sve optužbe, a njegov advokat Aleks Spajro uporno tvrdi da Džej i Didi nisu bliski prijatelji, nego samo saradnici. Izvori su sada za Daily Mail rekli da je Džej Zi spreman da uradi sve kako ne bi završio u zatvoru.

Pogledajte fotografije Paf Dedija i Džej Zija, koji su optuženi za silovanje:

1/12 Vidi galeriju Paf Dedi i Džej Zi Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia

"Džej Zi bi apsolutno bacio Didija pod autobus ako je to ono što je potrebno kako bi očistio svoje ime i izvukao se iz ovoga. On uopšte nije odan Didiju", rekao je izvor. Dodao je i da je Džej počeo da se udaljava od muzičkog mogula čim je on bio uhapšen u septembru zbog reketiranja, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalnih dela vezanih za prostituciju.

"Kad je Didi bio uhapšen, Džej Zi ga je izbrisao iz života. On se bori s advokatom Tonijem Bazbijem zbog sebe, a ne zbog nekog drugog. Jedina stvar do koje mu je stalo je to da nikad ne kroči u zatvor i da njegova porodica bude sigurna. Džej Zi je izuzetno moćan i primeniće svaku potrebnu taktiku", istakao je izvor.

Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

Toni Bazbi je advokat koji predstavlja stotinak navodnih Didijevih žrtvi, među njima i Džejn Do, koja tvrdi da su je dvojica repera seksualno zlostavljala. Džej Zi je javno napao Bazbija i optužio ga za ucenjivanje. Nepoznata žena je tužbu podnela još u oktobru, a tek je nedavno u istu dodala i Džej Zija. U sredu su njegovi advokati zatražili od sudije da se njegovo ime skloni iz tužbe jer smatraju da u priči žrtve postoje brojne nedoslednosti. Međutim, iako Karterov pravni tim namerava da odbaci tužbu, izvori govore da ni na jedan način ne žele da pomognu Didiju.

"Džej Zi je i više nego spreman da baci Didija pod autobus kako bi odbranio sebe, ako je to ono što je potrebno, i ne želi da ima nikakve veze s njegovim tužbama. Svaka tvrdnja da Džej pokušava da pomogne Didiju tako što napada Tonija Bazbija je netačna. Nije mu stalo do Didija", rekao je jedan od izvora. Objasnio je i da je Karter prekinuo sav kontakt s Didijem nakon što je u javnost isplivao snimak na kom on fizički napada svoju bivšu devojku Kesi Venturu.

Foto: JR Davis / Newscom / Profimedia

"Džej je bio zgrožen tim videom, zbog čega i uporno tvrdi da on i Didi nisu bili prijatelji jer zapravo nije znao za šta je on sposoban. Taj video je bio odlučujući faktor za Džeja kad je objavio da on i Didi nisu bili bliski", istakao je izvor.

Treći izvor je pak rekao da je Didi oduševljen zbog toga što je još jedna slavna zvezda uključena u njegovu borbu protiv optužbi. "Didi uživa u tome što se Džej bori protiv iste osobe koja ga optužuje za bilo kakvo zlodelo. Ako Džej uspe, to će pomoći Didiju. Didi ima planinu bez kraja za penjanje, ali svaka mala pobeda može da dovede do većih. Jako je srećan jer se ne bori protiv svega sam", rekao je izvor.

Foto: Bellak Rachid/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, advokat Džej Zija se već neko vreme bori s Bazbijem. Međusobno su se optužili za korišćenje prikrivenih i prisilnih taktika. Spajro tvrdi da je Bazbi dodao Džejevo ime u tužbu kao osvetu zbog toga što je reper odbio da plati svom tužiocu nakon što ga je ucenio. Zbog toga je Karter prošli mesec tužio Bazbija zbog iznude. Spajro tvrdi i da je moguće da Bazbi vrši pritisak na potencijalne klijente kako bi iznosili lažne optužbe u tužbama. Toni je to negirao, a tvrdi da su izjave Karterovog advokata pokušaj da se odvrati pažnja s optužbi za silovanje.

Video: Kurir ulovio Bijonse i Džej Zija u Nici