Za glumca Džona Malkoviča koji se rodio u Ilinoisu u Americi, pisalo se da je poreklom iz naše zemlje, Crne Gore, Hrvatske, on je isticao i da ga Bosanci prisvajaju, a onda je 2018. godine pričao o svom poreklu .

"O moje poreklo mogu se otimati i Hrvati i Bosanci i Crnogorci, ali pre svega, ja se osećam kao Amerikanac, jer sam rođen u Americi", rekao je tada svetski priznat umetnik Džon Malkovič, a onda dodao: "Juče sam posetio navodno selo rođenja mog dede, ali ne znam da li je to tačno jer mi je dosta toga rečeno o mojim precima. Moj otac o svom ocu je uvek govorio da je bio najveći lažljivac na svetu , pa je tako lagao i o našem poreklu".

Ipak, prisetio se da mu je majka posle prerane smrti oca rekla da su neke novine pogrešno napisale da je on Hrvatske , pa mu je otkrila da mu njegov deda iz Crne Gore.

Čuveni glumac je 2021. godine gostujući u Zagrebu zbog svog muzičko-scenskog performansa "The Music Critic", predstavnicima sedme sile rekao: "Napola sam Hrvat. Tačka. Koliko ja znam. Delom sam Škot, delom Francuz. To nije nešto čime bih se ponosio niti nešto čega bih se stideo, mislim. To je činjenica".