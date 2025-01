U tužbi Blejk tvrdi da su tokom snimanja morali da održe sastanak o Baldonijevom navodnom, neprimerenom ponašanju.

Nakon što ga je nedavno optužila za seksualno uznemiravanje na snimanju filma, Blejk Lajvli je podnela i zvaničnu tužbu protiv svog kolege Džastina Baldonija. U utorak ga je tužila za seksualno uznemiravanje, odmazdu, kršenje ugovora, nanošenje emocionalne boli, narušavanje privatnosti i plate. Optužbe u ovoj tužbi su slične onima koje je navela u pritužbi koju je podnela prošle nedelje, prenosi Page Six.

Blejk tvrdi da ju je Baldoni seksualno uznemiravao tokom snimanja filma "It Ends With Us", te da je, nakon sastanka na kom su navodno razgovarali o njegovom ponašanju, angažovao krizni tim stručnjaka za odnose s javnošću kako bi uništio njen ugled. Osim Baldonija, Blejk je tužila i njegovu menadžerku Melisu Nejtan, publicistkinju Dženifer Ejbel i Wayfarer Studios koji je producirao film.

"Ranije danas je gospođa Lajvli podnela saveznu tužbu protiv Wayfarer Studiosa i drugih u južnom okrugu Njujorka. Gospođa Lajvli je prethodno poslala svoju pritužbu Odeljenju za građanska prava u Kaliforniji, kao odgovor na kampanju odmazde koju je Wayfarer pokrenuo protiv nje zbog toga što je prijavila seksualno uznemiravanje i zabrinutost za bezbednost na radnom mestu. Nažalost, odluka gospođe Lajvli da javno progovori o ovome je rezultirala daljom odmazdom i napadima. Kako je navedeno u saveznoj tužbi gospođe Lajvli, Wayfarer i njegovi saradnici su prekršili savezni zakon i zakon države Kalifornije tako što su joj se svetili zbog toga što je prijavila seksualno uznemiravanje i zabrinutost za bezbednost na radnom mestu. Sada će optuženi odgovarati za svoje ponašanje na Vrhovnom sudu. Gospođa Lajvli je pokrenula ovaj postupak u Njujorku, gde se odvijala većina relevantnih aktivnosti, ali zadržavamo pravo preduzimanja daljih radnji na drugim mestima i jurisdikcijama, prema zakonu", rekli su glumičini advokati.

U tužbi Blejk tvrdi da su tokom snimanja morali da održe sastanak o Baldonijevom navodnom, neprimerenom ponašanju. Tokom sastanka je od njega zatražila da prestane da pokazuje svojim kolegama "gole snimke i fotografije žena", a spominje i njegovu prošlu zavisnost od pornografije. Isto tako, zatražila je da prestane da spominje svoja seksualna iskustva i intimne delove tela njegovih kolega. Rekla mu je i da prestane da komentariše njenu kilažu i spominje njenog preminulog oca. Kako se navodi u tužbi, na sastanku je bio prisutan i njen suprug Rajan Rejnolds.

Navela je i da se Džastin nalazi iza svih negativnih priča koje su duže vreme kružile o njoj, a optužila ga je za "društvenu manipulaciju" i za to da je hteo da uništi njen ugled.

Lajvli je za New York Times, koji je prvi preneo vest o njenoj prvoj pritužbi, rekla: "Nadam se da će moj pravni postupak pomoći da se povuče zavesa s ove zlokobne taktike osvete kojom se želi naštetiti ljudima koji govore o nedoličnom ponašanju i pomogne drugima koji bi mogli da budu meta."

Njene optužbe je ranije komentarisao Baldonijev advokat Brajan Fridman i rekao da su iste "lažne, preterane i namerno pokvarene".

Isti dan kad je Blejk podnela zvaničnu tužbu je i Džastin podneo svoju tužbu, i to protiv New York Timesa koji je prošle nedelje objavio priču o optužbama Blejk Lajvli. Kako prenosi Variety, glumac je podneo tužbu dugu 87 stranica, a u njoj je navedeno 10 tužitelja, uključujući Dženifer Ejbel i Melisu Nejtan koje je Lajvli takođe tužila. Medij je optužio za "klevetu i lažno narušavanje privatnosti". Producenti filma "It Ends With Us", Stiv Sarovic i Džejmi Hit, takođe tvrde da je Times "probrao i izmenio komunikacije" bez da je pružio "potreban kontekst".

U tužbi je medij optužen i za "prevaru i kršenje impliciranog ugovora", a protive se i tvrdnjama koje je ranije iznela Lajvli. "Priča The Timesa se gotovo u potpunosti oslanjala na Lajvlinu neproverenu i sebičnu pripovest, zanemarujući obilje dokaza koji protivreče njenim tvrdnjama i koji razotkrivaju njene prave motive", piše u tužbi.

IU dokumentima su naveli i da to što je glumica podnela pritužbu za seksualno uznemiravanje umesto tužbe bilo namerno. Navode da je to "izbor koji ju je poštedeo ispitivanja tokom procesa otkrivanja, uključujući odgovaranje na pitanja pod zakletvom i iznošenje njenih komunikacija". Međutim, Blejk je isti dan podigla službenu tužbu.

Džastin Baldoni i Blejk Lajvli na snimanju filma "It Ends With Us" Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

New York Times je odgovorio na Baldonijevu tužbu. "Uloga nezavisne novinske organizacije je da prati činjenice tamo gde one vode. Naša priča je bila pedantno i odgovorno prenesena. Temeljila se na pregledu hiljada stranica originalnih dokumenata, uključujući poruke i mejlove koje smo precizno i opširno citirali u članku. Do danas, Wayfarer Studios, gospodin Baldoni i drugi subjekti članka i njihovi predstavnici nisu ukazali ni na jednu grešku. Objavili smo njihovo saopštenje u potpunosti kao odgovor na navode iz članka. Planiramo da se snažno borimo protiv ove tužbe", poručili su oni za Page Six.

Predstavnici Blejk lajvli su rekli da se "raduju" komentarisanju Baldonijevih optužbi na sudu. "Ništa u ovoj tužbi ne menja bilo šta u vezi s tvrdnjama iznesenim u pritužbi koju je gospođa Lajvli podnela Odeljenju za građanska prava u Kaliforniji, niti u njenoj saveznoj tužbi koja je podnesena ranije danas. Ova tužba se temelji na očito lažnoj premisi da je administrativna pritužba gospođe Lajvli protiv Wayfarera i drugih bila prevara, temeljena na odluci da ne ‘podnese tužbu protiv Baldonija, Wayfarera‘ te da ‘sudski spor nikada nije bio njen krajnji cilj‘", rekli su advokati.

