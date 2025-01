Najpoznatiji je po režiji Life After Beth i The Little Hours. Godine 2021. Obri je otkrila da su se ona i Džef venčali u objavi na Instagramu nakon otprilike decenije zabavljanja - kao što znate, njena karijera je počela kada je glumila u emisiji "Parks i rekreacija" 2009. pojavio se u projektima kao što su "Emili The Criminal" i "The Vhite Lotus".