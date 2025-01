Zvezda rođena u Streathamu dočekala je oboje svoje dece zahvaljujući surogat majčinstvu. Dolazak svoje ćerke je najavila u maju 2021, a sina u junu 2023. Ona je potvrdila vest o surogat majčinstvu u intervjuu za The Telegraph još u januaru prošle godine.

Razmišljajući o svom majčinskom putu, rekla je „Moje bebe su mi sve. To me tera da se plašim za budućnost. Nadam se boljem svetu za svoju decu. One su 110 odsto moj prioritet. Moram da budem tu za njih prvog dana u školi“.