Naime, glumica u svojoj knjizi "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" pisala je detaljnije o ovom šokantnom iskustvu. Kako je navela, ona je svoje ćerke Rouan i Grier, koja je dobila u braku sa surpugom Krisom Henčijem, rodila carskim rezom. Međutim, nakon što se probudila iz anestezije lekar joj je saopštio da je "malo podmladio" u predelu intimne regije, a zatim objasnio da joj je zategao vaginu i smanjio stidne usne.