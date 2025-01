Ostao je do danas glavna inspiracija mnogim scenaristima i filmskim režiserima, a o njegovom životu snimljeni su brojni filmovi i serije.

Rođen je u Bruklinu 1899. u siromašnoj porodici italijanskih doseljenika koji su imali osmoro dece. Otac mu je bio berberin, a majka krojačica. Kao dečak mali Al je bio izvrstan učenik do šestog razreda. Onda ga je zbog neposlušnosti učitelj udario, a Al mu je vratio. Odveli su ga direktoru, koji ga je prebio i Al se više nikad nije vratio u školu. Porodica se preselila u bolji dom u kvartu Park Slope u Bruklinu, a tu će upoznati dve važne osobe - buduću suprugu Meri Me Koflin i mafijaškog mentora Džonija Torija . Obavljao je za njega manje poslove, ali uredno radio u fabrici municije i još neke posliće.

Godine 1917. Tori, koji se u međuvremenu preselio u Čikago, upoznao je Kaponea s gangsterom Frankijem Jejlom. Ovaj ga je uzeo za barmena i izbacivača u Harvard Inu na Koni Ajlandu. Tamo je Kapone stekao nadimak Lice s ožiljkom . Jedne večeri dobacio je nešto neprimereno nekoj devojci, a njen brat ga je posekao nožem po licu. Tori se s vremenom povlači iz biznisa i vraća se u Italiju te ostavlja sve Kaponeu. Za razliku od Torija, Kapone ne živi život u seni. Provodi se na pijankama, organizuje raskalašene zabave i postaje rado viđena osoba jer ga smatraju borcem protiv prohibicije. Prava je zvezda novinskih rubrika. Početkom 1929. Kapone je dominirao ilegalnom trgovinom alkoholom u Čikagu i zarađivao godišnje oko 100,000.000 dolara. I konkurencija je htela deo kolača. Među njima je bio i Kaponeov dugogodišnji rival "Bugs" Moran . Moran je prethodno pokušao da ubije i Torija i Kaponea, a sad mu je meta bio Kaponeov čovek za prljave poslove - egzekutor "Machine Gun" Džek MekGurn. Na Dan zaljubljenih, 14. februara 1929., predstavljajući se kao policija, McGurnovi naoružani ljudi hladnokrvno su ubili sedam Moranovih ljudi u garaži Nort Sajda . Upozoren na opasnost dok se približavao garaži, Bags Moran je izbegao pokolj. Iako je Kapone u to vreme boravio u svom domu u Majamiju, javnost i mediji odmah su ga okrivili za masakr. Prozvali su ga "javnim neprijateljem broj jedan".

Bez obzira na to što je bila dve godine starija od njega, Mae i Al su odmah kliknuli. Nije poznato kako su se njih dvoje tačno upoznali, ali neki kažu da su se sreli na zabavi u Kerol Gardensu, dok drugi kažu da je udvaranje organizovala Alova majka, koja je poznavala Mae iz crkve. U svakom slučaju, njihova veza je brzo započeta. Al je lako očarao njenu porodicu, a Mae je brzo primljena u porodicu Kapone uprkos irsko-italijanskim korenima.

Rano je Mae zatrudnela i to pre braka, ali to nije smetalo ni jednoj porodici. Tri nedelje nakon što su rodili svog sina, Alberta Fransisa „Sonija“ Kaponea, Mae i Al su se venčali u crkvi Svete Marije, u Bruklinu 1918. godine. Iako je Al zaista voleo Mae, bio je poznati ženskaroš. Dok je radio kao izbacivač za mafijaškog bosa Džejmsa „Velikog Džima“ Kolosima, imao je tendenciju da se udvara ženama. Nakon što je spavao sa jednom od prostitutki, Al je dobio sifilis. Priča se da je on zapravo preneo taj sifilis svojoj porodici.