Kada se dve žene koje na savršen način spajaju eleganciju, moć i sofisticiranost sretnu, to ne prolazi nezapaženo. Melanija Tramp i kraljica Ranija od Jordana, svaka sa svojim jedinstvenim modnim pečatom, donose svetlost u svaki prostor u koji kroče. Njihov susret u Palm Biču, koji je bio posvećen edukaciji i dobrobiti dece, postao je mnogo više od običnog političkog sastanka - bio je to pravi "modni duel". Obe su se, svaka svojim izdanjem, potrudile da podsećaju na to šta znači biti žena koja je i moćna i lepa, ali, pre svega, inspirativna.