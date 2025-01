Foto: Ken Cedeno - Pool Via Cnp / Zuma Press / Profimedia, Profimedia, JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

"Vraćao sam se s jedne modne revije u Ljubljani i video je ispred zgrade. Verovatno je čekala prijateljicu. Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografisanje", prisjetio se pre nekoliko godina fotograf za Reuters. Te fotografije su bile odskočna daska za njenu manekensku karijeru koja ju je na kraju odvela do Milana, Pariza i Njujorka...

Njen život se preokrenuo kada se 1996. godine preselila u Njujork i dve godine kasnije upoznala Donalda Trampa na jednoj zabavi. On je došao s drugom devojkom, ali nije mogao da odoli Melaniji. Ona ga je tada testirala tako što nije želela da mu da svoj broj, već je tražila njegov kako bi proverila hoće li joj dati lični ili službeni broj. Donald je prošao test, a javila mu se tek nakon nedelju dana.

"Mnoge optužbe protiv njega sasvim su lažne. Mnoge su i tačne, a ja se ne libim da kažem da je grešio. Opet, on je na konstantnoj meti medija. Pomalo je sirov, znate. Ružne reči koje koristi su dečački žargon, ali kada ga malo bolje upoznate, on je neverovatan džentleman, pun podrške za drage ljude. Priča o tome kako ponižava žene pada u vodu kada pogledate njegove kompanije u kojima su na brojnim uticajnim mjestima upravo žene. On ih podržava u tome da slede svoje snove i teže ka najvišim pozicijama", rekla je jednom prilikom Melanija za CNN.