Da je Tifani Tramp oduševljena Beogradom, govori to da je obišla nekoliko znamenitosti našeg grada - spomenik Karlu Maldenu, Muzej Nikole Tesle, Hram Svetog Save, Skadarliju, ali i nekoliko tržnih centara, gde je bila u šopingu. Svratila je i u jedan kozmetički salon, i to "na bum", jer je polomila veštački nokat. Inače, pred odlazak je imala jedan uslov - a to je da se prošeta Kalemegdanom, koji ju je oduševio.