Ljubavna priča srpske glumice Branke Katić i njenog supruga, britanskog producenta i reditelja Džulijana Farina, jedna je od onih koji se celog života prepričavaju, a ona se jednom prilikom prisetila njihovog upoznavanja, te i kako je sve proteklo.

Naime, Branka i Džulijan su se zavoleli čim su se sreli, te je to bila ljubav na prvi pogled.

- Sreli smo se jednog maja i proveli lepo veče s još nekoliko novih i starih prijatelja. Postojala je neka lakoća druženja od samog početka.

- Sećam se trenutka u kojem me pogledao s neizmernim razumevanjem kad sam pričala koliko teško proživljavam rat, trnci su me prošli od dubine i topline tog pogleda.

Videli smo se još nekoliko puta, a posle par meseci, sećam se da su obrazi počeli da mi gore, da li od vina ili njegovog prisustva, pitala sam se, a onda napokon sebi priznala da sam se potpuno zaljubila - rekla je jednom prilikom Branka.

Tokom tog vremena, par je svio porodično gnezdo, te zajedno imaju dvoje dece.

Inače, Brankin muž je u Srbiju došao kao vegetarijanac, a u međuvremenu je probao srpsku kuhinju.

