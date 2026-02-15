Nije mogao da odoli: Suprug Branke Katić je bio vegetarijanac dok nije došao u Srbiju, a evo i kako je započela njihova ljubavna priča
Ljubavna priča srpske glumice Branke Katić i njenog supruga, britanskog producenta i reditelja Džulijana Farina, jedna je od onih koji se celog života prepričavaju, a ona se jednom prilikom prisetila njihovog upoznavanja, te i kako je sve proteklo.
U galeriji pogledajte fotografije Branke Katić i njenog supruga Džulijana Farina:
Naime, Branka i Džulijan su se zavoleli čim su se sreli, te je to bila ljubav na prvi pogled.
- Sreli smo se jednog maja i proveli lepo veče s još nekoliko novih i starih prijatelja. Postojala je neka lakoća druženja od samog početka.
- Sećam se trenutka u kojem me pogledao s neizmernim razumevanjem kad sam pričala koliko teško proživljavam rat, trnci su me prošli od dubine i topline tog pogleda.
Videli smo se još nekoliko puta, a posle par meseci, sećam se da su obrazi počeli da mi gore, da li od vina ili njegovog prisustva, pitala sam se, a onda napokon sebi priznala da sam se potpuno zaljubila - rekla je jednom prilikom Branka.
Tokom tog vremena, par je svio porodično gnezdo, te zajedno imaju dvoje dece.
Inače, Brankin muž je u Srbiju došao kao vegetarijanac, a u međuvremenu je probao srpsku kuhinju.
(Kurir.rs)
VIDEO: Vreme je da se posvetim karijeri u Srbiji: