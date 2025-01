U početku su živeli skromno

Američko državljanstvo dobili su 2018. godine

Melanijina majka često je išla na poslovna putovanja u Milano i Pariz, gde je posećivala modne revije, a upravo je to podstaklo Melanijinu želju da se i sama bavi manekenstvom.

Melanijina majka preminula prošle godine

Osim Melanije, Viktor i Amalija imaju ćerku Ines. Melanija ima i polubrata Denisa kojeg je njen otac dobio u kratkoj vezi s Marijom Cigelnjak, pre nego što je oženio Melanijinu majku, no nikada ga nije priznao. Testovi su pokazali da je on zaista Denisov otac, no Viktor Knavs svejedno nije želeo imati veze sa sinom te ga nikada nije ni upoznao.