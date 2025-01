"Zdravo. Ja sam Donald Tramp, rekao mi je on kada je stigao do mog stola. Drago mi je da smo se upoznali. Prepoznala sam ime i znala sam da je biznismen ili slavna ličnost, ali ništa drugo. Ispružio je ruku da se rukujemo," ispričala je Melanija pa nastavila:

"Zdravo", odgovorila sam. "Ja sam Melanija." Oči su mu se ispunile radoznalošću i interesovanjem, i, iskoristivši priliku, seo je do mog mesta i započeo razgovor. Pitao me je o mom životu u Njujorku, mom slovenačkom domu i putovanjima po svetu. Bio je to kratak susret koji je ostavio trajan utisak povezanosti. Bilo je lepo steći novo poznanstvo. Od trenutka kada je naš razgovor počeo, bila sam zarobljena njegovim šarmom i ležernošću. Bilo je toliko užurbanih aktivnosti oko nas, ali njegova fokusiranost na našu interakciju učinila je da se osećam kao centar njegovog sveta. Bio je to osvežavajući otklon od uobičajenog površnog razgovora i otkrila sam da me privlači njegova magnetna energija", ovako je suset sa Donaldom opisala Melanija u svojim memoarima.