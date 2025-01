Međutim, fanovi se često ne raspravljaju o razlogu za to, a mnogi nisu svesni borbe sa plodnošću koju su zvezde iskusile. Glumice i TV zvezde, uključujući Krisi Tajgen i Kim Kardašijan bacile su svetlo na njihovu borbu da zatrudne i kako ih je to dovelo do surogat majčinstva. Neki su čak dočekali nekoliko dece na ovaj način.