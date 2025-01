- Trebalo mi je vremena da javno pričam o tome, ali mislim da je važno, to je bulimija. Ja sam se godinama borila sa tom psihičkom bolešću, skoro su mi rekli da je to psihička porodična bolest. Mislim da iako se podigla svest o mentalnom zdravlju malo se priča o anoreksiji i bulimiji, a one su jako važne jer mogu da imaju smrtonosni ishod. Za mene dok ne pokažem to neko svoje depresivno stanje niko ne bi rekao da sam depresivna jer ja kad izađem na ulicu, ja sam nasmejana. Sve moje boljke ostaju kod kuće ili na psihoterapiji. Niko nije dužan da trpi moja stanja, a mislim da je lepo videti srećne ljude - istakla je glumica.