"Jednog dana sam počeo da učim više o starateljstvu, a onda sam pomislio: ‘Čekaj. Mislio sam da sam u Americi. Hoćete da mi kažete da nekom s više od 18 godina treba dozvola svojih roditelja?", rekao je on u podckstu "Sibling Rivalry", prenosi Mirror.

Dodao je i da mu je njeno starateljstvo bila "najteža i najčudnija stvar kojoj je svedočio" u svom životu. Istakao je da je najbolja stvar koju je tada mogao da učini za Britni bilo to da bude uz nju, što je i uradio. "Mislim da je najbolja stvar pružiti podršku u takvim trenucima i to sam i uradio, podržao sam je koliko god sam mogao" , objasnio je.

"To je bilo moje iskustvo u životu kroz koje sam morao da prođem izuzetno nežno jer sam mogao da uradim nešto pogrešno ili kažem pogrešnu stvar", rekao je Asgari.

Britni je od 2008. do 2021. godine bila pod starateljstvom svog oca, što je značilo da je on imao potpunu kontrolu nad njenom karijerom i finansijama. Tokom starateljstva je pevačici davao nedeljni džeparac, a navodno nije smela ni da uređuje svoj dom prema svojim željama. Pevačica se duže vreme borila za svoju slobodu, a to joj se ostvarilo 2021. godine, kad je starateljstvo prekinuto.