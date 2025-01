Kako su strani mediji preneli, Pike se već uselio u novu kuću pre izvesnog vremena i to sam. On se zabavlja sa Klarom Čijom od 2022. godine, ali nije najjasnije da li će i ona biti tu sa njim ili će ipak ostati u Španiji. U medijima se pisalo da je Šakira zabranila Pikeu da kad viđa decu to budu u društvu Klare Čije, pa je njegova deca vide kao njegovu "prijateljicu", a ne kao partnerku. Par se od početka svoje veze držao podalje od očiju javnosti nakon što je izbio pravi skandal kada se saznalo da Pike vara Šakiru sa dosta mlađom devojkom.