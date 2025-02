Džastin je, kako prenosi Daily Mail, u glasovnoj poruci raspravljao i o večeri kad ga je Lajvli pozvala u penthaus u Njujorku, u kom živi s Rajanom.

Glumica Blejk Lajvli je pre nešto više od mesec dana optužila svog kolegu Džastina Baldonija, s kojim je radila na filmu "It Ends With Us", za seksualno uznemiravanje i organizovanje kampanje protiv nje. Džastin je negirao njene optužbe i podneo tužbu za klevetu protiv nje i njenog supruga, Rajana Rejnoldsa. Pre nego što su jedno drugo tužili, njihovi obožavatelji su primetili da postoje tenzije između njih, a čini se da je jedan od razloga bio to što nisu mogli da se slože oko scena koje su zajedno snimali.

Jedna od scena oko koje nisu mogli da se slože je bila scena koju su snimili na krovu zgrade. U javnost su sada isplivali novi detalji vezani za slučaj, tačnije glasovna poruka u kojoj se, kako se čini,Baldoni izvinjava Blejk nakon što se nisu složili oko izmena u sceni.

"Hej, Blejk... Nadam se da te ovo neće probuditi. Postoji mnogo toga što želim da ti kažem i nadam se da ćemo se uskoro moći videti putem kamere ili uživo... Ali, poslaću ti nekoliko svojih mišljenja", započeo je u svojoj glasovnoj poruci koju je preneo Daily Mail.

"Želim da započnem izvinjenjem", rekao je on i objasnio da mu je "srce potonulo" kad je pročitao poruku koju mu je Blejk poslala, a u kojoj je napisala da nije "uvek dobra". Svojom porukom je hteo da je uveri da je "viđena".

"Bez sumnje sam podbacio, a ti si se jako trudila oko toga i način na koji si to uokvirila i kako si se zbog toga osećala... Hteo sam da ti se zahvalim što si podelila to sa mnom. Za to treba jako mnogo poverenja i ranjivosti i osećam se zahvalno što si se osećala dovoljno sigurno da mi kažeš kako se osećaš i podeliš to sa mnom. S***ao sam. Jedna stvar koju moraš da znaš o meni je da ću priznati i izviniti se kad pogrešim. Daleko sam od savršenstva. Ja sam čovek s puno mana, što će potvrditi i moja supruga. Zeznuću se. Reći ću pogrešnu stvar. Ali, uvek ću se izviniti i pronaći svoj put nazad do centra. Žao mi je što si se zbog mene tako osećala. Mora da je bilo užasno. Popraviću se, sigurno. Nisam imao najbolji vikend i trebalo je da tome dam više vremena", rekao je glumac.

Džastin je, kako prenosi Daily Mail, u glasovnoj poruci raspravljao i o večeri kad ga je Lajvli pozvala u penthaus u Njujorku, u kom živi s Rajanom. To veče je u stanu bila prisutna i Tejlor Svift, a pevačica i Rajan su navodno bili oduševljeni korekcijama koje je Blejk napravila za scenario.

"Imaš divne prijatelje koji su znali da si se tako osećala. Svi bi trebalo da imamo takve prijatelje, isključujući činjenicu da su njih dvoje među najtalentovanijim ljudima na svetu. Vas troje zajedno, to je nevjerojatno. Govorimo o energiji i sili", poručio je on. Istaknuo je i da mu Reynolds i Swift ne moraju govoriti koliko je Blake dobra jer i sam to zna. "Jer su preinake toliko dobre, film će pjevati, kako si i rekla. Uzbuđen sam što ću proći kroz cijeli film s tobom", rekao joj je on.

Džastin je u poruci rekao i da su on i Lajvli "uspešno izgradili vezu", ali je priznao i da mu ne ide dobro komunikacija putem poruka. "Volim da budem s ljudima i s nekim lice u lice. Mislim da sam tu izvrstan i definitivno sam podbacio u našoj komunikaciji putem poruka... Jer postoji jako puno toga za komunicirati i puno toga što se događa. Želim da ti kažem da se radujem što ćemo provoditi vreme zajedno i mislim da će to doprineti našoj hemiji, za koju verujem da je tu i koja je bila tu od početka. Bio sam izuzetno uzbuđen kad si htela da radiš na ovom filmu, osetio sam to kad smo se upoznali i mislim da je to obostrano jer se oboje trudimo, imamo viziju. Uzbuđen sam što imam kreativnog partnera kao što si ti", ispričao je Baldoni u glasovnoj poruci.

Uz to se i izvinio u ime "filmaša i producenata" za sve kroz šta je Blejk prošla. "Još uvek mi je neshvatljivo da je ovo industrija u kojoj mi radimo i da si to iskusila kao žena. I ne, ne moram to da kažem, ali nadam se da nećeš imati takvo iskustvo sa mnom", poručio je.

Glumac je svoju koleginicu uveravao i da "ne okleva" u slanju poslednje skice za scenario, nego da želi da ubaci i njene beleške u istu. Poručio joj je i da se nada da će joj iskustvo rada na ovom filmu bili "isceljujuće". Za kraj joj je rekao da se nada da se oseća bolje.

Inače, Džastin je i u tužbi spomenuo veče kad ga je Blejk pozvala na druženje, te rekao da je Lajvli svog supruga i prijateljicu opisala kao "apsolutne titane" i "njene zmajeve" koji će ju čuvati u bici.

