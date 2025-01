"Tokom karijere su me nazivali kučkom, egocentričnom ludačom, razmaženom divom, optuživali za profesionalnu paranoju i megalomaniju te vređali na načine zbog kojih bi im u mom rodnom Memfisu isprali usta sapunom, a sve samo zato što sam odbila poslušnost. Uvek sam jasno izražavala svoje mišljenje, a ono je bilo da je ženama u filmskoj industriji jako teško. Mnogo teže nego muškarcima. Žene nakon četrdesete u filmskoj industriji su uglavnom postajale nevidljive. Mogla si da glumiš devojku, majku ili staricu, druge opcije nisu postojale i to me je izluđivalo", napisala je u svojoj autobiografiji iz 2000. "Sybill Disobedience: How I Survived Beauty Pageants, Elvis, Sex, Bruce Willis, Lies, Marriage, Motherhood, Hollywood, and the Irrepressible Urge to Say What I Think".