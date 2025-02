"Uglavnom vežbam četiri do pet puta nedeljno i radim različite grupe mišića. Posle tri nedelje menjam vežbe koje sam pre toga radio, što je dobro za mišiće i telo. O mojoj ishrani i treningu se već tri godine brine moj trener. U poslednje tri godine trudim se da se zdravo hranim i vežbam. Posao me nekad omete u tome, ali se brzo vratim rutini koju sam izgradio. Kad god se zdravo hranim i treniram dobro se osećam i to me drži da ne pokleknem i počnem da se hranim nezdravo jer me posle krivica izjeda. Jedem četiri obroka dnevno, koja čine meso, jaja, povrće i voće. Ništa šećer i brašno. Ceo život kuburim sa kilogramima. Što bi rekli, takav mi je metabolizam. Deset kila gore, deset dole od kad znam za sebe. Bilo je nekad i trideset gore, pa opet dole - rekao je iskreno glumac.