Njihov brak, započet raskošnim venčanjem 2018. godine, a tokom kojeg su dobili dvoje dece, na društvenim mrežama činio se idiličnim. No, iza naizgled savršene slike skrivali su se brojni problemi. Od prvih nagađanja o bračnoj krizi do iznenadnog razvoda, javnost je s velikim interesom pratila razvoj događaja. Isprva su oboje ćutali o razlozima prekida, no nakon prvog, pomalo skandaloznog Fedezovog intervjua, Kiara je odlučila ispričati svoju stranu priče.