Naime, Donald je izgovorio: „Bez Dereka Zulendera, muško manekenstvo ne bi bilo onakvo kakvo je danas“. Melanija je za to vreme stajala pored njega.

Donald je svojevremno bio i voditelj. Naime, javnost ga je upoznala kao zvezdu popularnog američkog rijalitija "Šegrt" (The Apprentice), u kojem je bio voditelj i glavni producent. Ovaj rijaliti se prikazivao na televiziji NBC od 2004. do 2006. godine.

- Nakon 14-nedeljnog intervjua za posao, ostaće samo jedan kandidat. Ko će uspeti? Ko će propasti? A ko će biti šegrt? - kaže on dok se u pozadini čuje muzika i klip se završava pogledom sa visine na njihovu luksuznu kuću i imanje na obali mora na Floridi, prenosi New York Post.

- Mrzeo sam Trampa pre nego što je kandidovao za predsednika. Tada sam bio demokrata, a on je bio samo još jedan bogat čovek na kojeg nisam želeo da trošim vreme. Nikada nisam gledao nijednu epizodu The Apprentice (Šegrt). ALI SADA??? Gledam stare epizode i volim SVE što on radi - kaže jedan od korisnika društvene mreže "X" posle gledanja ovog videa.