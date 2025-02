Zbog toga njen rad često dolazi u drugi plan, što joj nije najprijatnije. Izvor blizak princezi od Velsa potvrdio je kako se Kejt nada da će se to promeniti, posebno jer nakon dijagnoze karcinoma i lečenja hemoterapijom ima potpuno novi pogled na život.

Međutim, to će se sada promeniti jer je, pišu britanski mediji, želja princeze da se fokus javnosti preusmeri na svakodnevne probleme ljudi, kojima se Kejt posvećuje, a ne na njenu odeću. Izvor iz palate za The Sunday Times izjavio je: "Njen posao nije moda, iako razume da to zanima ljude i poštuje to.Međutim, da li treba o tome uvek službeno da govorimo? Ne. Stil je bitan, ali postoje važnije stvari."