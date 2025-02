'Svi se busamo u prsa empatijom, ljudskošću, jednakošću svih i svega... Malo, samo malo ponekad porazgovarajte sa svojom decom o drugačijoj deci (edukujte se možda i sami, malo, nemojte previše). I ja sam mislila da se to događa tamo nekom, nekim drugima. Pa evo me, živim to svaki dan. Malo samo vašeg truda i vremena nama će puno olakšati život. Hvala', napisala je Marijana.