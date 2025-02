Ozi Ozborn više ne može da hoda jer na njegovo zdravlje i dalje utiče Parkinsonova bolest . Šeron Ozborn (72) je 5. februara govorila za The Sun o borbi svog muža sa bolešću, dok je podelila svoje uzbuđenje što će se Ozi (76) ponovo okupiti sa Black Sabbathom prvi put posle 20 godina na svom poslednjem koncertu u julu.

„Parkinsonova bolest je progresivna bolest. To nije nešto što možete stabilizovati. To utiče na različite delove tela i utiče na njegove noge", dodala je ona. "Ali njegov glas je dobar kao što je ikada bio."

Ozi je razgovarao o stanju svog zdravlja u svojoj radio emisiji SiriusKSM, prenosi agencija. „Došao sam do 2025. godine“, rekao je. „Ne mogu da hodam, ali znaš o čemu sam razmišljao tokom praznika? Uprkos svim mojim žalbama, još uvek sam živ."

Tokom prošle godine u epizodi The Osbournes, Ozi je primetio da su brojne operacije uzimale danak na njega.

"Sutra imam poslednju operaciju na vratu", rekao je tada. "Što će biti poslednja operacija jer to više ne mogu da radim. Bez obzira na to kako se završi posle sutra, više to ne radim. Ne mogu."