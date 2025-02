Uprkos mladim godinama, nekadašnja “Pinkova zvezdica” veoma je ozbiljno shvatila buduće takmičenje, a u intervjuu otkrila je mnogo toga o sebi

Lena Nikolić Lensi ima 17 godina i najmladja je učesnica na “Pesmi za Evrovoziju 2025”. Uprkos mladim godinama, nekadašnja “Pinkova zvezdica” veoma je ozbiljno shvatila buduće takmičenje, a u intervjuu otkrila je mnogo toga o sebi. Izmedju ostalog, pričala je o porodici, rekla nam je da je zaljubljena, objasnila zašto joj se dopadaju karijere Sanje Vučić, Emine Jahović, Elene Kitić i Nataše Bekvalac, koga privatno sluša od narodnjaka, kao i zbog čega će njen nastup na PZE biti spektakularan.

Tvoje prvo javno pojavljivanje bilo je u Pinkovim zvezdicama. Ko ti je dao najbolje savete od žirija? Da li je to Leontina, Sergej Ćetković ili možda neko treći?

- Svako je dao dobre savete koje sam naravno prisvajala iz kruga u krug,ali najviše saveta sam dobijala od Leontine. Savet koji sam dobilja od svih članova žirija je da bolje kontrolišem glas. Tu kritiku sam, naravno, vremenom ispravila.

Da li si možda plakala zbog nekog komentara od strane žirija ili možda nečijeg drugog koji si u to vreme čula o sebi?

- Nisam nikada plakala zbog komentara, jer smatram da kritiku treba prisvojiti i uvek treba raditi na sebi.

”Pesma za Evroviziju 2025” se bliži, a ti si najavila spektakularan nastup. Šta to znači i da li možeš da nam nešto otkriješ?

- Slobodno mogu da kažem da će nastup biti fenomenalan! Tema nastupa se bazira na tematici pesme, a to je da iz poraza izvučemo lekcije, izadjemo kao pobednici i da nikada ne pokleknemo nad porazima, nego uvek nastavimo dalje. Mislim da će mnoge fascinirati nastup koji ću prirediti.

Lensi je namlađa učesnica Pesme za Evroviziju 2025 Foto: Privatna Arhiva



Takođe si jednom prilikom rekla da nemaš konkurenciju na PZE. Pojasni nam malo šta si konkretno mislila kada si to izjavila, s obzirom na to da na PZE učestvuje dosta ostvarenih pevača koji imaju bogatu karijeru iza sebe.

- Smatram da nijedna pesma nije slična mojoj, tako da zato mislim da nemam konkurenciju. Naravno da poštujem rad svojih kolega i zaista ove godine ima dobrih pesama, a publika će proceniti čija je najbolja.

Po čemu smatraš sebe jedinstvenom i drugačijom od ostalih pevača na PZE?

- Svako je jedinstven i svako nosi svoju poruku, ali smatram da je poruka moje pesme najznačajnija u ovom vremenu.

Čija numera ti se, pored tvoje, najviše dopada?

- Ima mnogo pesama koje mi se dopadaju. Mimi mi je super, zanimljiva pesma i mislim da će scenski nastup biti odličan. Takodje mi je odlična pesma i Ivane Štrbac.

Ovaj festival je poznat po mnogim nepredviđenim okolnostima. Godinama unazad izbiju neki skandali koji pune medijske stupce. Da li imaš možda strah od toga da tebe ne zakači tako nešto ili si totalno opuštena po tom pitanju?

- To se nikada ne zna, ali nadam se da mi se tako nešto neće dogoditi. Naravno, ako dobijem loš komentar od strane svojih kolega, neće uticati na moje samopouzdanje i potrudiću se da budem sve bolja i bolja.

Da li si već primetila neku ljubomoru od strane kolega sa PZE, da li si čula možda da te je neko loše komentarisao?

- Nisam osetila ljubomoru kolega i nisam čula da me je neko loše komentarisao.

Sa ove distance, kako ti se čini generalno estrada? Šta ti se na šou biz sceni najviše dopada, a šta najmanje?

- Drago mi je što još uvek nisam stekla neko loše iskustvo, ali još je rano. Verovatno će, kao i u svakom poslu, biti i uspona i padova, razočarenja, oduševljenja…sve je to sastavni deo života i moram da budem spremna na sve. Sada sam isključivo stekla pozitivno mišljenje o celom ovom procesu i volela bih da tako i ostane.

Lensi Foto: Privatna Arhiva



Kako sebe vidiš za deset godina na estradnoj sceni? Čija karijera ti se dopada?

- Ne volim toliko da mislim o budućnosti, ali bih volela da budem uspešan umetnik koji će stvarati pesme sebi i drugima. Volela bih da moje pesme bude emocije u publici, a karijera čija mi se svidja je definitivno od Sanje Vučić, Elene Kitić i Nataše Bekvalac. Smatram da su originale i jedinstvene.

Rekla si da voliš Sanju Vučić, njen glas, taj njen opušten i iskren stav. Koga od naših pevača privatno slušaš pored Sanje, čije pesme i da li slušaš narodnjake i ako da, koga voliš iz tog miljea?

- Privatno volim da slušam Teu Tairović, Eminu Jahović i Cecu Ražnatović. Prija mi njihova boja glasa i njihove pesme bude lepe emocije u meni.

Malo se zna o tvom privatnom životu, sem da si iz Beograda i da si završavaš srednju muzičku i produkciju. Da li imaš braću, sestre, dečka?

- Imam veliku porodicu i zaista sam veoma srećna zbog toga. Imam brata blizanca i dve starije sestre i srećno sam zaljubljena.

Kako tvoji školski drugovi reaguju na tvoju slavu?

- Imam mali krug prijatelja koji se raduju mojim uspesima i koji su zaista uz mene i tu su uvek da me podrže.

Jednom prilikom si prokomentarisala da si u “Pinkovim zvezdicama” bila veoma stidljiva. Sada više nisi. Kako si uspela to da promeniš kod sebe?

- Jesam, bila sam stidljiva, ali čim sam izašla na scenu Pinkovih zvezdica i kako je prolazilo takmičenje, sve sam imala veće samopouzdanje i bila sam opuštenija. Tako sam savladala svoju stidljivost.

Šta smatraš svojim manama, a šta vrlinama?

- Mana je definitivno brzopletost, ali radim na sebi da to popravim, a moja vrilina je upornost i pozitivnost.