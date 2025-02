Pa, jasno je, Tompson nije toliko glup. Čovek peva za novac i to je legitimno i to ima smisla i treba mu dati sve moguće trofeje i statuete. Ali mi... Zašto smo strastveni oko cele priče? To je zato što je lakše završiti u suzama i vinu nego da se setiš koliko si u nepovoljnijem položaju, koliko brzo ćeš biti pogubljen, izbačen na ulicu, kako te more gladuje. Čiji Dubrovnik, čiji Zadar, čiji Split...