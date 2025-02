Predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija u braku su već 20 godina. "Ima nešto u njoj, jaka je žena, ali u isto vreme ima i tu neku nežniju moć. Zaista je dobra u održavanju ravnoteže sa svojim suprugom" , rekla je zvanična fotografkinja prve dame SAD Redžina Mahoks za magazin Hello!

"Prošli su toliko toga. Ona je predana, voli ga i on voli nju" , kaže fotografkinja, koja smatra da bivša manekenka nema problema s tim da se drži dalje od svetla reflektora i fokusira na dobrobit svog 78-godišnjeg supruga i njihovog 18-godišnjeg sina Barona.

"Ona je uvek na pravom mestu, uvek stoji iza svog muža . Sva pažnja je na njemu, njoj to ne treba. Ona je vrlo dobar ‘broj dva‘. Njen suprug uvek je na prvom mestu i to mi se sviđa, ona ima jake porodične vrednosti, važno joj je da bude dobra supruga i brine se da svi budu srećni", smatra Mahoks.

"Kad sam tek počeo da radim za gospođu Tramp, pripremao sam odeću koju je trebalo da proba i tad sam je video kako stavlja cipele u kofer. Odmah sam joj rekao da ona to ne može da radi i da je to moj posao, a ona mi je odgovorila: ‘Uvek se tako pakujem kako bih znala šta mi je u prtljagu.‘ Ona će vam takođe sama skuvati kafu. Dakle, ako mislite da je ona neka žena okružena slugama, niste u pravu", otkrio je njen stilista Herve Pjer, prenosi Page Six.