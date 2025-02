Sada je navodno otkriven i uzrok . Netfliks zvezda počinila je samoubistvo , prenose svetski mediji, uključujući The New York Times, Yonhap News Agency, pozivajući se na policiju.

„Smatramo da je napravila ekstreman izbor i planiramo da to tretiramo kao samoubistvo“, rekla je policija novinarima, prenose mediji.

Nakon debitantskih uloga, Kim je prešla na značajnije projekte, uključujući film "The Man From Nowhere" i seriju "Snowy Road", za koju je osvojila nagradu za najbolju glumicu na "Golden Rooster" i "Hundred Flowers Film" festivalu. Njen poslednji projekat bio je Netflixova akciona serija "Bloodhounds" iz 2023. godine.