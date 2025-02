"Izazove prebrodim kroz treninge, porodicu, bližnje, a nekad mi pomaže i da budem sama."

Glumica Anica Lazić progovorila je o svojoj vezi sa 39 godina starijim kolegom Lazarom Ristovskim, i istakla važnost podrške koju dobija od njega, ali i od svoje majke, sa kojom je izuzetno bliska. Glumica je pričala i o svom ocu, koji nije više među živima, ali njegovo prisustvo oseća i dalje.

Foto: Damir Dervišagić

Anica je u intervjuu za Blic posle prve sezone serije "Krunska 11" pričala o snimanju druge, aktuelne sezone.

- Naš “grin rum“ nam služi za odmaranje i tamo trenutno Milica Tomašević spava. Kostimi su nam poređani sa imenima, ja se najbolje osećam u “nud“ i zemljanim nijansama, ali nekad moram da nosim i nešto drugo. Što se tiče šminkernice u njoj nastaje sva magija ujutru kada dođemo manje naspavani, oni nas ulepšaju. Ovde nam pokrivaju podočnjake, brišu suze i ostalo, ali šminka je kod mene minimalna i tražim na svim snimanjima da budem što prirodnija i da me ne pretvore u ono što nisam. Ovde svi imaju isti pristup poslu i trudimo se samo da naglasimo sve ono što nam je Bog dao, a ne da preterujemo – rekla je Anica, a onda otkrila novitete koji se tiču “Krunske 11“.

Anica Lazić Foto: printscreen/youtube/ PRVA

- Snimanja protiču odlično, a atmosfera je isto takva što je još važnije. Tu su dobro poznati likovi koje je publika upoznala, ali u ovoj sezoni nam se priključuju i Nada Blam, Nikola Šurbanović, Milan Kalinić i mnogi drugi.

Projekat Lazara Ristovskog doživeo je drugu sezonu, a njegova lepša polovina deo je ove priče i u prvoj sezoni. Kroz svaki kadar u seriji “Krunska 11“ prisutna je ljubav.

- Jeste, ljubav kako partnerska, komšijska u svakom smislu i to je motiv same serije. Uvek ima izazova kao i u privatnom životu tako i kod naših junaka u seriji, ali ljubav uvek pobeđuje – ističe Anica, a onda je otkrila kako ona prebrodi izazove koji su pred njom.

- Izazove prebrodim kroz treninge, porodicu, bližnje, a nekad mi pomaže i da budem sama. Volim da se osamim, sama sa svojim mislima i da dam sebi vremena da shvatim šta je to što stvarno želim. Volim da treniram i nisam od ljudi koji se teraju, prija mi i za psihu i za telo.

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njena vitka linija uvek je u prvom planu na fotografijama, a glumica izuzetno brine i radi na istoj.

- Trudim se da treniram bar tri puta nedeljno, ali kad snimam to je nemoguće. Tek smo na četvrtini snimanja, pa do dva popodne jedem sve bez šećera, a uveče se to promeni i onda moram da se trenira. Nisam od ljudi koji mogu da jedu šta god i da su vitki, ja moram da treniram, ali sam rekla treneru da hoću da jedem šta god i da budem vitka – kaže Anica, a onda se dotakla izjave kada je rekla da Lazar bolje kuva od nje.

- Posle tog intervjua rekao mi je: predstavila si me kao kuvara, ali mi retko kuvamo. On bolje kuva od mene i veći je gurman, ja jedem da bih živela, a on uživa u hrani.

Lazar joj je velika podrška kako poslovno, tako i privatno, a pored njegovih komentara uvek rado čuje komentare majke sa kojom je jako bliska.

Anica Lazić Foto: Printscreen

- Moja mama ne voli javni svet i njoj je bio potreban period adaptacije da prihvati da se meni to desilo i da joj se ćerka eksponira u javnosti. Ona je ponosna na mene i zna moj karakter, odgojila me je i iako smo različite ona je uticala na to kakva sam devojka danas. Ponosna je na mene i sa radošću gleda seriju i sve ono što sam do sada radila – iskrena je bila Anica.

Na pitanje čiji saveti, pohvale i kritike joj najviše fale, Anica se rasplakala pred kamerom.

- Uvek tatini, premda ja nemam osećaj da nije tu, imam osećaj da jeste i mislim da je on ponasan. Ima zašta da bude i suze su za ljude.

