Glumac Ričard E. Grant otkrio je nekoliko mučnih trenutaka iz svoga detinjstva pa tako i onaj kada je njegov otac Henrik Esterhajsen jednom prilikom pokušao da ga upuca dok su bili kod kuće, prenosi The Mirror. Tada je imao samo 15 godina, a njegov se otac borio s alkoholizmom . Grant je progovorio i o svom komplikovanom odnosu s majkom Leoni Esterhajsen i tome kako je razvod uticao na njega.

"Pokušao je da me upuca kad sam imao 15 godina nakon što sam prosuo sav njegov viski u sudoperu. Dok sam jedanaestu flašu napola ispraznio, osetio sam pištolj na potiljku. Sagnuo sam se, opalio je i otrčao sam u vrt. Pronašao me je i rekao: ‘Prosuću ti mozak.‘ Rekao sam mu: ‘Hajde, uradi to, samo završi s ovim‘", prisećao se glumac kog je otac pod uticajem alkohola promašio pri pucnjavi.