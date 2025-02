Još od 1961. godine pevači iz Srbije mogli su da učestvuju na Izboru za pesmu Evrovizije . To im je omogućavalo regionalno takmičenje Jugovizija, na kojem su učestvovali pevači iz cele SFRJ. Na primer, poslednja predstavnica Jugoslavije na Evroviziji bila je pevačica Ekstra Nena .

"Srećna sam što mi se to dogodilo u životu. Presrećna sam kad mi se na blic jave uspomene na drage kolege i kompozitore. To je posebno veliki uspeh s obzirom da je tada bio rat i kada je naša zamlja degradirana kao država u odnosu na sve ostale, ali mi smo to stoički izneli", govorila je pevačica nedavno na Kurir televiziji.