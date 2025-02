Malo je ostalo do druge polufinalne večeri takmičenja Pesma za Evroviziju, na kojem će se predstaviti preostalih 15 kandidata. I dok svi nestrpljivo iščekuju nastupe muzičara, Maja Nikolić je u jeku priprema odlučila da otkrije nekoliko detalja o nastupu.

- Nisam smislila novu koreografiju, imam istu. Devojke sa RTS su mi pomogle. Dolazi lekar u šest popodne, stavlja mi gips koji će biti jači jer su mi raspukle tri kosti i rascvetale se uzduž. Sad će on meni to da bandažira jer me dižu i spuštaju, kao Isusa. Videćete večeras spektakl, otpevaću muški, izdržaću sve“, ispičala je Maja za Novu S vidno emotivna.