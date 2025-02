- Nisam to dobro podneo, zaista. Brinuo sam o svojoj porodici. Moja porodica nikada ništa nije želela, ali zato što sam bio toliko zaljubljen u stari Holivud, glamur toga, iako se nikada nisam umešao u to, zaista sam bio toliko oduševljen time, činjenicom da sam deo toga i da sam mogao da budem bilo šta i ko god sam želeo da budem, kazao je glumac tada.

Hekman je dao retko davao komentare o svojoj deci, ali je napravio izuzetak za "The Irish Independent" u avgustu 2000. godine, pripisavši im zasluge za svoju odluku da nastavi glumu umesto da se opredeli za ulogu iza kamere. Nakon što je stekao prava na "The Silence of the Lambs" sa namerom da debituje kao reditelj, na kraju je odbio posao, zbog čega je rekao da ne žali.