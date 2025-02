Obdukcija nije obavljena i nastala je konfuzija kada je njegova devojka, Pamela Kurson, u početku negirala da je umro

Da li bi Džim Morison, zvezda "The Doors", mogao da bude živ i zdrav - i da radi kao serviser u Sirakuzi, Njujork? Ovo je zapanjujuće viđenje novog trodelnog dokumentarca "Before The End, a labour of love for Doors" superfana Džefa Fina, koji je počeo da se prikazuje na Apple TV+.

Morison je neočekivano umro u Parizu 1971. godine, sa samo 27 godina. Obdukcija nije obavljena i nastala je konfuzija kada je njegova devojka, Pamela Kurson, u početku negirala da je umro - a zatim se predomislila i rekla da ga je našla mrtvog u kadi njihovog iznajmljenog stana.

Misterija smrti Džima Morisona:

1/10 Vidi galeriju Džim Morison Foto: Profimedia

Sahranjen je na gradskom groblju Per Lašez (gde su sahranjeni i Oskar Vajld, Frederik Šopen i Edit Pjaf).

Odavno postoje teorije zavere. Jedan je tvrdio da je Morisona ubilo predoziranje heroinom u obližnjem noćnom klubu . Pokojna Marien Fejtful (koja je poznavala njegovog dilera droge) takođe je verovala da je umešan heroin. Zvanični dokument navodi da je uzrok smrti kongestivna srčana insuficijencija - ali doktoru koji ga je potpisao nikada nije ušlo u trag.

U međuvremenu, Rej Manzarek, klavijaturista u The Doors-u, misli da je njegov prijatelj lažirao njegovu smrt.

Sumnjiva fotografija

Kada pokaže sliku jednog čoveka trojici Morisonovih bivših, dvoje su briznuli u plač i uvereni su da je to pevač. 'Frenka' je intervjuisao Fin i rekao je niz stvari koje, kako Fin kaže, izazivaju njegov 'unutrašnji Šerlok'.

Na primer, Frenk ispoveda veliku ljubav prema pesniku Bodleru, možda neobično za čoveka za održavanje, koju deli sa Morisonom. Onda je tu mali ožiljak pored njegovog nosa... baš tamo gde je Morison imao mladež. Što se tiče njegovih smeđih očiju (Morisonove su bile plave), kada se bolje pogledaju, izgleda da su obrubljene plavom bojom, kao da je nosio kontaktna sočiva.

Endi Morison Foto: Movie Trailers/youtube

Upitan da li je Morison možda lažirao svoju smrt, Frenk je rekao: „Nemam pojma. Znaš da je to neko mogao da izvede, to bi bio on.'

Upitan direktno: 'Jeste li vi Džim Morison?' on odgovara: 'Ja nisam Džim... osim što volim pesmu Džimija Klifa: 'Svi smo mi jedno, mi smo ista osoba.' To je jedan od načina da se na to gleda.'

Nestao kako bi izbegao zatvor?

Morisonovi prijatelji veruju teoriji da je Morison, u strahu da će biti poslat u zatvor nakon što je osuđen za nepristojno izlaganje, i razočaran slavom (u vreme kada je otišao u Pariz, izbačen iz The Doors) – Morison pronašao način da nestane, uz pomoć svoje devojke Kurson.

Među njegovim brojnim bivšima se mnogo pričalo o „tajni o smrti“. Jedna, Elen Sander, kaže u kameru: 'Da, znam tu tajnu i nećete je izvući iz mene.'

Sali Stivenson Foto: Movie Trailers/youtube

Druga, Seli Stivenson, kaže da je s njim razgovarala o zapletu knjige koju je pisala o rok zvezdi koja je mrzela svoj život i odlučila da lažira strujni udar na sceni i nestane. „Šapuće mi na uho: „Ako ne završiš knjigu, mogao bih da ti ukradem kraj.“

Fin intervjuiše pevačinu bivšu asistentkinju Robin Vurtele, koja je bila sa Morisonom i Kursonom u Parizu, a ona kaže: 'Sada si blizu, Džefe.'

Ona mu daje neke stare slajdove, prikazujući sebe i Kursona u Sausalitu u Kaliforniji, otprilike godinu dana nakon Morisonove smrti. U jednom kadru se vide dve figure koje se ogledaju u njenim naočarima. Jedna je Kurson - ali ko je visoki čovek pored nje? Da li bi to mogao biti Morison? Privatni istražitelj kaže Finu da je Morisonov profil socijalnog osiguranja, zbunjujuće, aktivan i vodi ga do oblasti Njujorka.

