Na festivalu „Pesma za Evroviziju 2025 “ učestvovalo je 30 kompozicija, a u dva polufinala odabrano je po osam finalista koji će se sastati u petak, 28. februara u završnici takmičenja . Večeras od 21 čas Srbija će birati svog predstavnika koji će se takmičiti na velikoj evrovizijskoj scenu u Bazelu od 13. do 17. maja.

Kako je do finalne večeri ostalo još samo nekoliko sati, društvene mreže gore od komentara oko toga ko će biti večerašnji pobednik.

„Ohajo“ – MaMa

Mimi Mercedez – Turbo žurka

Vukayla – MASK

Ana & The Changes – Brinem

„Biber“ – Da mi se vratiš

Bojana x David – Šesto čulo

„Maršali“ – Po policama sećanja

Princ – Mila

Sedlar – Oči boje zemlje

Lensy – Hvala ti

Milan Nikolić i Caka – Storia del amor

"Harem Girls" – Aladin

tam - DURUM DURUM

Filarri – Meet and Greet

„Iskaz“ – Trendseter

„Kruz Roudi“ – Sve i odmah