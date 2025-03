- Imao sam sreću da me je moj dragi prijatelj, urolog Sava Milošević, ubedio da redovno radim PSA test, tumorski marker prostate. Nekoliko godina sve je bilo u redu, a onda je stigla loša vest. Odmah sam otišao na operaciju i sve je bezbolno prošlo, zato što je na vreme otkriveno. Tada sam sebi dao zadatak da svim dragim prijateljima, kolegama, kad god sam u mogućnosti ukažem na značaj preventivnih pregleda. Na to ćete potrošiti 15 minuta, ali ćete sačuvati život - rekao je on, a onda dodao da mu je kasnije na plućima uočena promena.