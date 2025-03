„Iz početnih okolnosti, čini se da se možda srušio“, kaže on. „Ima istoriju srčanih bolesti. On ima pejsmejker. Tako da to ne bi bilo neobično. Ali neobično je to što se onda i ona srušila? Onda počnete da se pitate: Postoji jedna stvar u kojoj je stres videti nekoga kako umire mogao da izazove prirodnu smrt u njoj", kaže patolog Džil, piše People.