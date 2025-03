„Ovo je ljubavna poruka porodici, prijateljima i obožavaocima. Hvala vam za sve poruke, čestitke i cveće koje ste poslali da odate poštovanje zbog gubitka mog voljenog muža Karla“, napisala je 79-godišnja Parton. „Ne mogu lično da se obratim svakom od vas, ali samo znam da mi je to značilo ceo svet. On je sada u Božjem naručju i ja sam u redu sa tim. Uvek ću te voleti", nastavila je, pozivajući se na svoju hit pesmu iz 1973. "I Will Always Love You".