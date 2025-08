Pop diva je prisustvovala golf turniru u Palm Biču na Floridi , gde je glavna zvezda bio legendarni Tajger Vuds . Dok je razgovarala sa komentatorom, u jednom trenutku je zapevala "My Heart Will Go On", a kako je njenom glasu teško odoleti, na Vudsovom licu se istog časa pojavio najširi osmeh na svetu.

– Rekla bih "Near, far, wherever you are, I believe that my BALL will go on" – počela je refren svog najvećeg hita, ali ga je malo "stilizovala".