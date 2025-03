mnogi joj poželeli brzo ozdravljenje Trese se danski dvor! Kraljica Meri otkazala javne nastupe zbog zdravstvenog stanja, palata se hitno oglasila

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Danska kraljica Meri trebalo je u sredu da prisustvuje događaju organizacija "Danish Heart Association" i "Together for the Heart" u Kopenhagenu