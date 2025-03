Romansa je prekinuta, međutim, do tada je Sara već upoznala mlađu sestru sa Čarlsom. Desilo se to na jednoj zabavi 1977. u porodičnoj kući Spenserovih u Altorpu, kada je Dajana imala 16, a on 29 godina. Za razliku od Sarine, njena biografija bila je besprekorna. Savršena prilika za najstarijeg sina kraljice Elizabete, kojem je bilo vreme za ženidbu i svi su mu tražili savršenu suprugu.

Ona jeste bila zaljubljena u svog princa i verovala je u "happily ever after". On je u nju, to odavno znamo, bio zaljubljen zato što je morao da bude. Kamila je bila žena njegovog života i s njom je na kraju završio. Dajana je završila u pariskom tunelu, ostavivši za sobom milion pitanja, večnu tugu i večnu slavu.