"I mislim da je ono što je interesantno u vezi sa imanjem Džina Hekmana to što problemi koje je imao nemaju nikakve veze sa njegovim bogatstvom. Prvi problem je što je njegov testament bio star 20 godina. A sada se postavlja pitanje da li to zaista odražava njegove želje. A tu je i pitanje da su on i njegova žena umrli otprilike u isto vreme. Ko je prvi umro i gde će novac otići? To nema veze sa bogatstvom i slavom. Takođe, interesantno je jer imaju 30 godina razlike u godinama, pa verovatno nisu mislili da će tako blizu umreti, a sada bi to moglo da izazove neke pravne probleme", objasnila je Laura.