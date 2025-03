Rođena je 1962. godine u siromašnoj porodici u Lukavcu kod Tuzle, gde se niko pre nje od početka sveta pa do te 1981. godine nije slikao go. A ona je to učinila - pozirala je za Startovu duplericu. Bila je u sedmom razredu kad je ostala bez oca, ali je podršku majke imala celog života