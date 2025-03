Njena izjava izazvala je lavinu komentara.

Simpson je nedavno napravila i veliki muzički povratak!

Prvi put posle 15 godina, 12. marta nastupila je na blok zabavi Odeljenja za snimanje u Ostinu tokom SXSW festivala. Pevala je četiri nove pesme, uključujući "Use My Heart Against Me" i "Leave", a izvela je i obradu hitova "Son of a Preacher Man" i "These Boots are Made for Walking".